"Черноморец" объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера

Соглашение рассчитано до конца сезона

ТАСС, 5 сентября. Вадим Евсеев назначен главным тренером новороссийского футбольного клуба "Черноморец". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Ранее "Черноморец" возглавлял Олег Василенко, он покинул клуб 25 августа.

В качестве главного тренера Евсеев работал в "Амкаре", "СКА-Хабаровске", "Уфе", "Шиннике", "Кубани", "Факеле". Последним его клубом был "Ленинградец".

"Черноморец" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первая лига), набрав 3 очка в 8 матчах. По итогам прошлого сезона новороссийский клуб занял 3-е место в Первой лиге, но не был допущен до участия в стыковых матчах - клуб не получил лицензию для выступления в Мир - Российской премьер-лиге по причине несоответствия домашнего стадиона необходимым требованиям.