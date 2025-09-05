Беговой фестиваль объединил более 3 тыс. профессиональных спортсменов и любителей со всей России

СОЧИ, 5 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие в РФ соревнования по трейлраннингу T-Банк Rosa Wild Fest 2025 стартовали в пятницу на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Беговой фестиваль в горах объединил более 3 тыс. профессиональных спортсменов и любителей со всей страны, сообщили в пресс-службе курорта.

"На "Роза Хутор" состоятся крупнейшие трейловые соревнования страны T-Банк Rosa Wild Fest 2025. Старты пройдут на курорте с 5 по 7 сентября. Участников ждут высокогорные забеги, выступления известных артистов и другие форматы активного отдыха. Горный фестиваль объединит спортсменов, любителей активного отдыха и гостей со всей России", - говорится в сообщении.

В пятницу на "Роза Хутор" открылось экспо, где участники фестиваля могут получить свои стартовые номера, послушать лекции опытных спортсменов перед выходом на дистанции и поучаствовать в других активностях. Вечером, в 22:00 мск, начнется первая гонка - на старт выйдут 59 участников дистанции "Горный король", которым предстоит пробежать 180 км в горах в течение 49 часов. Эта трейловая гонка считается самой сложной в России, общий набор высоты там составляет порядка 14 тыс. метров.

Всего в программе фестиваля запланировано 11 дистанций для любого уровня подготовки, три стадийные двухдневные гонки, детские и подростковые забеги, ночной фанран и забег с собаками. При этом ключевым событием фестиваля станет чемпионат России по трейлраннингу на дистанции 35 км, организованный Всероссийской федерацией легкой атлетики.

"В 2025 году T-Банк Rosa Wild Trail выходит на новый уровень. Мы развиваем шоу-направление, чтобы сделать гонку еще ярче и насыщеннее. Мы представим 70 смелейших атлетов, рискнувших принять участие в сложнейшей гонке России - дистанции "Горный Король 180 км", а также более 3 тыс. спортсменов других дистанций. Это будет уникальное событие в беговом мире страны", - цитирует пресс-служба директора серии стартов Wild Trail Антона Жилина.

О беговом фестивале

T-Банк Rosa Wild Fest - ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль, проходящий в горах сочинского курорта "Роза Хутор". Событие объединяет трейлраннинг, активный отдых и шоу-программу. ТАСС - генеральный информационный партнер бегового фестиваля.