Этап "Формулы-1" в ЮАР проводился с 1967 по 1993 год

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Южно-Африканской Республики одобрило заявку министерства спорта, искусства и культуры на проведение на территории страны Гран-при "Формулы-1". Об этом сообщила министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

"ЮАР будет добиваться права на проведение Гран-при "Формулы-1 на трассе "Кьялами" в 2027 году, - сказала она на брифинге по итогам заседания кабинета министров. - Заявка полностью финансово поддержана южноафриканским частным сектором и в случае успеха будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому развитию. Сам факт предоставления ЮАР возможности подать заявку на проведение престижного Гран-при "Формулы-1" подтверждает статус страны как важного игрока на мировом рынке и отражает тот факт, что нам доверяют".

Нтшавени отметила, что заявка ЮАР содержит гарантии на проведение Гран-при в течение трех лет начиная с 2027 года.

В минувшем июне Международная автомобильная федерация утвердила план модернизации трассы "Кьялами" до уровня Grade 1, что позволит проводить на ней Гран-при ЮАР. Ожидается, что работы завершатся в будущем году.

Трасса "Кьялами", расположенная на севере Йоханнесбурга, принимала Гран-при "Формулы-1" с 1967 по 1993 год.