Ярославцы завоевали трофей во второй раз подряд

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 по буллитам обыграл челябинский "Трактор" в матче за Кубок открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

У хозяев шайбу забросил Егор Сурин (40-я минута), у гостей - Пьеррик Дюбе (52). Победный буллит на счету Максима Березкина.

"Локомотив" выиграл Кубок открытия во второй раз подряд. В прошлом сезоне ярославская команда на выезде обыграла магнитогорский "Металлург" (3:2). В финале Кубка Гагарина прошлого сезона "Локомотив" обыграл "Трактор" со счетом 4-1 в серии и впервые стал обладателем трофея. Рекордсменом по победам в Кубке открытия является московское "Динамо", которое завоевало три трофея.

Нападающий "Локомотива" Александр Радулов в шестой раз победил в матчах за Кубок открытия. До перехода в "Локомотив" он дважды выигрывал трофей с уфимским "Салаватом Юлаевым" (2008, 2011), по разу с московским ЦСКА (2015) и казанским "Ак Барсом" (2023). Впервые в КХЛ в матче за Кубок открытия сыграли команды двух иностранных тренеров. "Локомотив" возглавляет канадец Боб Хартли, "Трактор" - его соотечественник Бенуа Гру.

В следующем матче регулярного чемпионата "Локомотив" 9 сентября примет череповецкую "Северсталь". "Трактор" 7 сентября на выезде сыграет с астанинским "Барысом".