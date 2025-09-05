Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 5 сентября. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в польском Вроцлаве.

Забитыми мячами отметились Майкл Олисе (10-я минута) и Килиан Мбаппе (82).

В другой встрече стартового тура группы D сборная Исландии со счетом 5:0 разгромила команду Азербайджана. В следующем туре французы примут исландцев, украинцы на выезде сыграют с азербайджанцами. Матчи пройдут 9 сентября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.