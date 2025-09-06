Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника "Сиэтла"

Инцидент произошел после финального матча Кубка лиг по футболу

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Уругвайский нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Луис Суарес дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в одного из сотрудников клуба "Сиэтл Саундерс" после поражения в финальном матче Кубка лиг. Об этом сообщило агентство AP.

По итогам послематчевой потасовки также дисквалифицированы представитель тренерского штаба "Сиэтла" Стивен Ленхарт (5 матчей) и два игрока "Интер Майами" - защитник Томас Авилес (3) и полузащитник Серхио Бускетс (2). Дисквалификация распространяется только на матчи Кубка лиг и не помешает дисквалифицированным принимать участие в играх Главной футбольной лиги (MLS).

Матч прошел 1 сентября и завершился победой "Сиэтла" (3:0). Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника. Позднее футболист извинился за свое поведение.