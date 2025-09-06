Итальянец победил в четырех сетах Феликса Оже-Альяссима из Канады

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Синнера (1-й номер посева). Оже-Альяссим был посеян на турнире под 25-м номером. В финале Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса (2).

На турнирах Большого шлема с хардовым покрытием Синнер в последний раз проигрывал в 2023 году, тогда он уступил в четвертом круге Открытого чемпионата США представителю Германии Александру Звереву. Победная серия итальянца на подобных соревнованиях достигла 27 матчей - это второй показатель в Открытой эре (с 1968 года). Столько же побед на счету серба Новака Джоковича (2011-2012). Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (40; 2005-2008).

Для Синнера предстоящий финал станет пятым подряд на турнирах Большого шлема. В последний раз он не дошел до матча за титул на подобном соревновании на Уимблдоне-2024, где в четвертьфинале уступил россиянину Даниилу Медведеву. В двух предыдущих матчах за титул итальянец также встречался с Алькарасом, обменявшись с ним победами.

Чемпионский титул на Открытом чемпионате США в мужском одиночном разряде не могут защитить на протяжении последних 16 розыгрышей. В последний раз это удавалось швейцарцу Роджеру Федереру, который становился победителем турнира с 2004 по 2008 год.

Финальный матч между Алькарасом и Синнером пройдет в воскресенье. Его победитель будет занимать первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам турнира. Игру планирует посетить президент США Дональд Трамп. Днем ранее чемпионский титул разыграют в женском одиночном разряде лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Белоруссии и представительница США Аманда Анисимова.

О спортсменах и турнире

Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды теннисист выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу - Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2024 году Синнер стал победителем Итогового турнира ATP, в 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии завоевал Кубок Дэвиса.

Оже-Альяссиму 25 лет, он располагается на 27-й позиции в мировом рейтинге. Канадец выиграл 7 титулов ATP. Канадец во второй раз дошел до полуфинала на турнире Большого шлема, прежде он доходил до этой стадии на Открытом чемпионате США-2021, уступив тогда Медведеву. В 2022 году Оже-Альяссим в составе сборной Канады завоевал Кубок Дэвиса. Он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2024 в Париже в смешанном разряде.

Открытый чемпионат США - четвертый, заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные для тенниса $90 млн. Из россиян турнир в одиночном разряде выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).