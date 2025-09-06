Первая встреча команд завершилась нулевой ничьей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ассоциация футбола Иордании будет рада увидеть сборную России в своей стране, но проведение ответного матча зависит от решения главного тренера иорданской команды. Об этом ТАСС рассказала генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар.

В четверг сборная Иордании впервые провела товарищеский матч с командой России. Встреча прошла на "Лукойл-Арене" и завершилась со счетом 0:0.

"Мы будем рады увидеть сборную России в Иордании. Будет ли второй матч перед чемпионатом мира, зависит от технических требований главного тренера к предстоящим матчам, - сказала Нассар. - Нам нужно играть против команд из разных конфедераций, чтобы готовиться к чемпионату мира. Однако мы всегда счастливы приветствовать российские команды в Иордании. В этом году мы дважды уже играли с петербургским "Зенитом" (0:1, 1:1), также была игра между женскими сборными Иордании и России (россиянки победили со счетом 3:0)".

"Поэтому второй матч между сборными России и Иордании зависит от решения тренера, от его требований к играм. Это его решение", - добавила Нассар.