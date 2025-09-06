По словам Даниила Малоросиянова, они прочитали об этом в интернет-пабликах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты подмосковного клуба "Витязь" узнали новости об исключении команды из числа участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 из интернет-пабликов. Об этом ТАСС рассказал бывший защитник "Витязя" Даниил Малоросиянов, ныне выступающий за екатеринбургский "Автомобилист".

27 июня КХЛ объявила, что "Витязь" исключен из числа участников лиги до 2030 года. Ранее ТАСС сообщал, что клуб прекратит существование из-за недостатка финансирования.

"В целом, узнали о расформировании команды уже из новостей из пабликов, потому что особо никто ничего не сообщал до опубликования [заявления] о том, что "Витязь" закончит свое существование. Как узнали об этом, то, конечно, расстроились", - сказал Малоросиянов.

Партнер Малоросиянова по выступлениям за "Витязь" защитник Ярослав Бусыгин, также перешедший летом в "Автомобилист", заявил, что у всех игроков были задержки по зарплате. "Потихоньку долги выплачивают, в принципе, мы с руководством бывшим на связи. Там осталась буквально очень малая часть от одной зарплаты, поэтому все хорошо", - сказал Бусыгин, добавив, что до решения об исключении команда начинала формироваться для участия в сезоне.