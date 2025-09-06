Автомобиль, в котором находился Рио Фостер, попал в аварию в Ричленде

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" Рио Фостер находится в критическом состоянии в результате полученных травм из-за произошедшей аварии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

22-летний Фостер находился в автомобиле, который попал в аварию в Ричленде (США, штат Вашингтон). После инцидента он был доставлен в больницу и получил необходимую медицинскую помощь.

Фостер был выбран на драфте MLB в 2023 году под общим 16-м номером. В августе его признали лучшим игроком месяца в Северо-Западной лиге, в которой он выступает за фарм-клуб "Лос-Анджелеса".