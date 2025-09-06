Ранее стало известно, что высказывания футболиста проверит Генпрокуратура

ТАСС, 6 сентября. Слова бразильского футболиста Клаудиньо о желании покинуть петербургский "Зенит" после начала конфликта на Украине были неверно интерпретированы, поскольку он никогда не думал и не говорил плохо о России. Комментарий полузащитника приводит "Спорт-Экспресс".

5 сентября стало известно, что Генпрокуратура проверит высказывания Клаудиньо об уходе из "Зенита".

"Я был очень удивлен последствиями этого интервью и тем, что хотят провести расследование, - сказал Клаудиньо. - Никогда не говорил ничего плохого о России, напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну. Провел там замечательные годы, и у меня остались только хорошие воспоминания о "Зените" и обо всех людях, с которыми общался, русские всегда очень мне помогали. Я сказал, что, когда началась СВО, беспокоился о своих друзьях на Украине, с которыми провел много лет в Бразилии, но никогда не хотел заниматься политикой, потому что я футболист и не люблю вмешиваться в это. Никогда не критиковал Россию".

"Более того, заявил, что ситуация в футболе ухудшилась из-за того, что нас исключили из европейских турниров, и это, конечно, сказывается на эмоциональном состоянии. Но никогда не хотел покидать "Зенит" из-за политических проблем. Надеюсь, все прояснится и не возникнет никаких споров. Мой отъезд из России был исключительно профессиональным решением, новой возможностью в карьере", - заключил футболист.

В январе Клаудиньо перешел из "Зенита" в катарский "Аль-Садд". В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции (СВО), но клуб не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно.

Клаудиньо выступал за "Зенит" с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.