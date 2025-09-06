По словам заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, важно понять, насколько искренне футболист говорил о любви и уважении к России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что футболисту Клаудиньо необходимо показать свою искренность в отношении России. Об этом Свищев заявил ТАСС.

Ранее Клаудиньо заявил изданию "Спорт-Экспресс", что "глубоко уважает и любит" Россию, а его высказывания были неверно интерпретированы. Генеральная прокуратура ранее поручила провести проверку заявлений Клаудиньо после запроса Свищева.

"Если это искренние слова Клаудиньо, мы это приветствуем, - сказал Свищев. - Если это блеф и игра, то рано или поздно мы все это поймем. К тому же проверка все равно ведется в соответствии с сообщением Генеральной прокуратуры. Она, собственно, и должна определить правдивость того, что изначально заявлял футболист. А исправление, которое доступно любым людям, мы всегда можем только приветствовать. Важен честный и искренний подход. Нам также важно понимать, что Клаудиньо приезжал и, возможно, вернется к нам не исключительно за деньгами. И что фразы в его письме соответствуют делу, и он будет также способствовать развитию российского футбола и молодых российских игроков. В иных случаях ему, пожалуй, стоит остаться на Ближнем Востоке".

22 января Клаудиньо перешел из "Зенита" в катарский "Аль-Садд". После этого в интервью Flashscore Клаудиньо, имеющий гражданство РФ, заявил, что хотел уйти из "Зенита" после начала специальной военной операции, но клуб не отпускал его. Также футболист отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно.

Клаудиньо выступал за "Зенит" с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. По итогам сезона-2021/22 бразильского хавбека признали лучшим футболистом Российской премьер-лиги. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.