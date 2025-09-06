В турнире участвовали шесть команд

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Команда "Гвардия" из Московской области стала победителем соревнований "Кубок героев нашего времени" по следж-хоккею, которые были посвящены ветеранам боевых действий, получившим ранения в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. Соревнования прошли в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В финале турнира "Гвардия" со счетом 3:0 одержала победу над сборной Самарской области. Бронзовым призером соревнований стала команда "Звезда" из Санкт-Петербурга.

В турнире принимали участие шесть лучших команд по итогам Кубка защитников Отечества, прошедшего в Ханты-Мансийске. Борьбу за медали на ВЭФ также вели команды из Приморского края, Москвы и Сахалинской области.

Организаторами турнира являются Паралимпийский комитет России и общероссийское движение "Здоровое Отечество".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.