Янчук считает, что теннисист Джокович больше не выиграет турнир Большого шлема

Серб в полуфинале US Open уступил Карлосу Алькарасу из Испании

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович значительно уступает молодым соперникам, поэтому он не сможет выиграть еще один турнир Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Джокович проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

"Джокович - выдающийся теннисист, но его время проходит. Сейчас лидируют более молодые, мощные игроки, которых он уже не может обыграть в пятисетовом матче. Я думаю, что он больше не выиграет турнир Большого шлема, но у него и так великая карьера, и его рекорды несколько лет еще точно никто не побьет", - сказал Янчук.

Джоковичу 38 лет. Он является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин, на его счету 24 титула. В женском одиночном разряде столько же раз побеждала австралийка Маргарет Корт. Джоковичу также принадлежит абсолютный рекорд по количеству недель, проведенных в качестве первой ракетки мира (428).