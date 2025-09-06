Президент ФИФА посетит Узбекистан

Джанни Инфантино ознакомится с Национальным футбольным центром и посмотрит финальный матч турнира CAFA Nations Cup 2025

ТАШКЕНТ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетит Узбекистан. Об этом сообщила ассоциация футбола республики.

"По приглашению Ассоциации футбола Узбекистана президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Узбекистан, чтобы обсудить проекты, направленные на дальнейшее развитие футбола в стране, ознакомиться с Национальным футбольным центром и посмотреть финальный матч турнира CAFA Nations Cup 2025", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

С 29 августа по 8 сентября международный футбольный турнир CAFA Nations Cup 2025 проходит в Таджикистане и Узбекистане. Матч за третье место начнется 8 сентября в 17:00 по местному времени (15:00 мск) в таджикистанском Гиссаре - на поле выйдут команды Индии и Омана. Финальный же матч узбекистанской сборной против команды Ирана пройдет 8 сентября на стадионе "Олимпия" в Ташкенте и начнется в 19:30 по местному времени (17:30 мск).