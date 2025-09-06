Хорватский полузащитник был игроком армейцев с 2018 по 2025 год

ТАСС, 6 сентября. Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович, ранее выступавший за московский футбольный клуб ЦСКА, стал игроком тольяттинского "Акрона". Об этом сообщает пресс-служба "Акрона".

Срок контракта Бистровича с клубом из Тольятти не уточняется.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 году и был игроком армейцев до июля этого года. Всего за московскую команду он провел 127 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В составе красно-синих хорват выиграл Кубок России (2025) и суперкубок страны (2018).

Первым клубом Бистровича был хорватский "Славен". На правах аренды он также выступал за турецкие "Касымпашу" и "Фатих Карагюмрюк", итальянский "Лечче", нидерландскую "Фортуну" и калининградскую "Балтику".