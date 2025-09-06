На арене во время матча сборных Катара и России по футболу включат кондиционеры

Всего на игре будет работать больше 150 кондиционеров

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Кондиционеры будут работать во время товарищеского матча сборных Катара и России по футболу на стадионе "Аль-Садде" в Эр-Райане. Об этом ТАСС сообщили организаторы матча.

Всего на игре будет работать больше 150 кондиционеров. Также кондиционеры работают во время тренировок команд в субботу. В день матча в Дохе температура воздуха прогреется до +40 градусов.

Игра пройдет в воскресенье на стадионе "Аль-Садд" и начнется в 18:15 мск.

Матч между сборными Катара и России пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Арена "Аль-Садд" вмещает 15 тыс. болельщиков. Как сообщили ТАСС в Российском футбольном союзе, игру посетят порядка 600 болельщиков из России.