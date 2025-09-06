Криштиану Роналду исполнил мечту своего армянского фаната, онкобольного Арега

Футболист встретился с мальчиком перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Армении и Португалии

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Португальский футболист Криштиану Роналду, прилетевший в Ереван для участия в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со сборной Армении, исполнил мечту своего армянского фаната, больного онкологией Арега.

Армянские социальные сети облетели кадры, как истощенного Арега подвезли на инвалидной коляске к автобусу, который перевозил португальских футболистов, и Роналду, прежде чем сесть в него, подошел к Арегу и оставил свой автограф на его футболке. Более того, португалец попытался как-то подбодрить Арега и пожал его истощенную ножку.

Данная трогательная сцена произошла перед матчем сборных Армении и Португалии, который состоится в субботу.

О мечте онкобольного ребенка сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) директор фонда здоровья детей Армении Армен Мартиросян, попросивший оказать содействие в организации данной встречи. Он же и опубликовал видео встречи мальчика с португальским футболистом.