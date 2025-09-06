Женский гроссмейстер Дарья Чарочкина провела две партии против профессионального игрока в Dota 2 Владимира Аносова и в обеих одержала победы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уникальный рекорд установлен на площадке фестиваля "Москва 2030": на самой большой в мире оцифрованной шахматной доске прошел шоу-матч, передает корреспондент ТАСС.

Женский гроссмейстер Дарья Чарочкина провела две партии против профессионального игрока в Dota 2 Владимира Аносова и в обеих одержала победы.

"Впервые в мире шахматная доска такого размера оцифрована в режиме онлайн. Зрители в любой точке планеты смогли стать частью спортивной атмосферы и наблюдать за каждым ходом в реальном времени", - сказал президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флёр.

Шоу-матч организован Федерацией компьютерного спорта Москвы и Департаментом спорта города Москвы.