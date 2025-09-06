Во втором этапе соревнований приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов России

САМАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Второй этап всероссийских соревнований "Стальная воля" среди людей с инвалидностью и ОВЗ завершился в субботу в Самаре. Победители в 13 видах программ сыграют в финальном этапе турнира в Сириусе в октябре.

Во втором этапе "Стальной воли" приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов России, они соревновались в следующих дисциплинах адаптивного футбола: футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, ампутантов, глухих, лиц с интеллектуальными нарушениями, людей с пересаженными органами (трансплант-футбол), мини-футбол слепых (В1) и ПОДА-футбол на электроколясках.

Капитан команды по ПОДА-футболу на электроколясках из Свердловской области Андрей Рудь отметил, что главным на "Стальной воле" является получение удовольствия. "Меня мотивирует возможность доказать, что я могу добиться чего-то в спорте, - сказал он журналистам. - Меня заряжает скорость, которая здесь есть, дух соперничества, преодоление себя. На "Стальной воле" наша цель - получить удовольствие от игры, но, конечно, не буду скрывать, что у всех главная цель - это победа. Но если не удастся достичь победы, наша задача сыграться, как команда получить опыт, чтобы в следующий раз выступить уже сильнее. Турнир в целом поражает своей масштабностью. На него приехало много спортсменов из разных регионов и разных нозологий. "Стальная воля" очень сильно помогает социализации, очень сильно развивается круг общения".

В мини-футболе слепых В1 среди женщин победу одержала команда Москвы, второе место у сборной Марий-Эл, третьей стала сборная Республики Дагестан. В этой же дисциплине среди юношей победу одержала команда Дагестана, второй и третьей стали сборные Липецкой и Самарской областей соответственно. Среди мужчин победу одержала команда Москвы, второе и третье место заняли сборные Марий-Эл и Дагестан соответственно. В дисциплине "трансплант-футбол" среди мужчин тройка призеров была следующей: Республика Татарстан, Рязанская область, Удмуртская области. У женщин тройка лучших выглядит следующим образом: Москва, Новосибирская область, Свердловская область. У юношей в мини-футболе лиц с интеллектуальными нарушениями победу одержала команда Московской области, вторыми и третьими стали представители Санкт-Петербурга и Республики Дагестан соответственно. У мужчин в этой дисциплине победу одержала команда Кировской области, далее расположились сборные Республики Дагестан и Татарстана. В дисциплине "футбол ЦП" среди юношей тройка призеров выглядит следующем образом: Челябинская область, Удмуртская Республика, Московская область. У мужчин в этой дисциплине лучшими стали "Патриот НН" (Нижегородская область), "Нижегородец" (Нижегородская область), команда Санкт-Петербурга. В футболе ампутантов победу одержала сборная Чеченской Республики, второй и третьей стали команды Москвы и Волгоградской области. В футболе глухих среди юношей первое место досталось команде Самарской области, второе - сборной Санкт-Петербурга, третье - представителям Москва. Среди мужчин в этой дисциплине победу одержала команда Свердловской области, далее расположились игроки Воронежской и Ульяновской областей. В ПОДА-футболе на электроколясках тройка лучших выглядит следующим образом: Ростовская, Самарская и Свердловская области.

"Стальная воля" - первый крупнейший турнир, объединивший футболистов нескольких категорий инвалидности. Соревнование представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Российский футбольный союз проводит фестивали и соревнования "Стальная воля" с 2022 года.

Первый этап соревнований прошел в Нижнем Тагиле, финальный этап состоится в конце октября на федеральной территории "Сириус". Фестиваль и соревнования "Стальная воля" проходят при поддержке Министерства спорта РФ.