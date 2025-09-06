Полузащитник дебютировал в национальной команде в июне 2015 года

ДОХА, 6 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин рад пройденному пути в 10 лет со сборной России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Головин дебютировал в сборной России 7 июня 2015 года в матче против белорусов (4:2), он забил один из голов.

"Дебют за сборную 10 лет назад? Я даже не думал, что 10 лет уже, вот узнал от вас. Хорошие эмоции и воспоминания - чемпионат мира, много разных хороших игр. Помню свой дебют, хочется продолжать дальше играть", - сказал Головин.

"По всем соскучился в сборной. Только положительные эмоции, всегда рад вернуться и в Россию, и в сборную. Хотелось бы больше играть дома, но эмоции положительные", - добавил футболист.