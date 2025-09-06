Забег состоялся накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности, и в честь отраслевого праздника все участники на финише прошли церемонию помазания нефтью

КОГАЛЫМ, 6 сентября. /ТАСС/. Международный Когалымский полумарафон, в котором приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов из 13 стран, состоялся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Участники прошли церемонию помазания нефтью, такое массовое посвящение в нефтяники прошло впервые в мире, сообщили ТАСС организаторы.



Международный Когалымский полумарафон проводится в четвертый раз при поддержке компании "Лукойл". В общей сложности география проекта составила 55 субъектов федерации и 153 города в России и за рубежом. Забег состоялся накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности, и в честь отраслевого праздника все участники на финише прошли церемонию помазания нефтью. "Такое массовое посвящение в нефтяники в мире прошло впервые", – говорится в сообщении.



Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 2,5 км и 15 км. Главной интригой этого этапа, отметили организаторы, стал вопрос, кому достанется призовой фонд – по 1,5 млн рублей. Но рекорд 1992 года побит не был, зато определились новые чемпионы России. Среди мужчин в беге на 15 км по шоссе первое место занял многократный победитель национальных и международных турниров Андрей Лейман, среди женщин победу одержала Ульяна Андреева. "Организация на высшем уровне, пункты питания, отметки, все четко, часы попадали в отметки, поэтому рада, что приехала сюда", – сказала Андреева.



Половину дистанции спортсменка прошла вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым, который стартовал на минуту позже, но сумел догнать соперников и финишировать вместе с победительницей. По его мнению, очень важно, что на старт в Когалыме выходит как молодежь, так и люди серебряного возраста. "С одной стороны, спорт – это социальная лестница вверх, с другой – улучшение здоровья, молодость, эндорфины, тестостерон, настроение и никакого стресса", – подчеркнул Легков.



Почетным гостем также стал директор Московского марафона, один из основателей Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. По его словам, поддержка масштабных спортивных событий бизнесом наблюдается далеко не во всех городах страны. "Пока это не стало нормой жизни, более того, большие спортивные события на уровне города не делает практически никто. А у этого проекта есть энергия, она есть и у организаторов, которым небезразлично, что и как они делают, насколько качественно", – сказал Тарасов, добавив, что у Когалымского марафона огромный потенциал.



В мероприятии принял участие олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский. Он отметил, что с каждым годом количество участников Когалымского полумарафона, который уже получил статус международного, увеличивается, все больше людей узнает о нем. "Сегодня в числе его участников 13 стран, спортсмены приехали из Африки, Европы и Ближнего Востока. Это только подтверждает, что спорт всех объединяет", – приводят его слова организаторы.