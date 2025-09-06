Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Португалии

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии со счетом 5:0 победили команду Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ереване.

Забитыми мячами отметились Жоау Феликс (10-я, 62-я минуты), Криштиану Роналду (21, 46) и Жоау Канселу (32). После гола Роналду на 21-й минуте матча болельщики на трибунах стали хлопать в честь погибшего в автокатастрофе португальского футболиста Диогу Жоты - за национальную команду он выступал под 21-м номером.

Роналду обновил собственный рекорд по голам за национальную сборную: на счету португальца 140 забитых мячей в 222 матчах.

В стартовом составе сборной Армении вышли полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян, полузащитник казанского "Рубина" Угочукву Иву и защитник сербской "Црвены Звезды" Наир Тикнизян, ранее выступавший за московский "Локомотив".

6 сентября в другом матче стартового тура группы F сборная Ирландии встретится с командой Венгрии. В следующем туре армянские футболисты примут ирландцев, португальцы на выезде сыграют с венграми. Матчи пройдут 9 сентября.

На чемпионат мира выйдут по одной лучшей команде из каждой отборочной группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.