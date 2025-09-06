Парагваец выступал за московский клуб с 2023 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Хесус Медина покинул московский футбольный клуб "Спартак" и продолжит карьеру в "Дамаке" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Благодарим Хесуса за вклад в победы "Спартака" и желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Медине 28 лет, за "Спартак" парагваец выступал с 2023 года и провел за команду 58 матчей, забив 8 голов и отдав 7 передач. Также он играл за московский ЦСКА, американский "Нью-Йорк Сити", парагвайский "Либертад". Становился чемпионом Главной футбольной лиги (MLS), выигрывал Кубок России в составе ЦСКА и трижды побеждал в чемпионате Парагвая.