МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывшая девятая ракетка мира швед Томас Юханссон станет новым тренером российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом сообщил журналист Бенуа Майлин на своей странице в Х.

Также в тренерский штаб Медведева войдет австралиец Роган Гёцке.

Наивысшей позицией Юханссона в мировом рейтинге была девятая строчка, он побеждал на Открытом чемпионате Австралии 2002 года, а в качестве тренера работал с датчанкой Каролин Возняцки и бельгийцем Давидом Гоффеном. Гёцке работал с победителем Уимблдона-1996 нидерландцем Рихардом Крайчеком.

Ранее французский тренер Жиль Сервара объявил о прекращении сотрудничества с Медведевым. Российский теннисист выбыл с Открытого чемпионата США в первом круге. Под руководством француза Медведев выиграл 20 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2020 году россиянин выиграл Итоговый турнир ATP. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира.