Голкипер сборной России сумел отстоять "на ноль"

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Товарищеский матч с командой Иордании стал для вратаря московского "Спартака" и сборной России Александра Максименко одним из лучших в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Максименко провел весь матч с командой Иордании (0:0). Встреча прошла 4 сентября в Москве.

"Я думаю, что в этом сезоне матч с Иорданией стал одним из лучших, если не лучшим, для Саши, если брать и "Спартак", и сборную, - сказал Кафанов. - Ни одной помарочки в передачах. Даже там, где игроки допускали ошибки, он давал качественную передачу. К нему не было претензий".

7 сентября сборная России на выезде сыграет с командой Катара.