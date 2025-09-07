Дацюк рассказал, что не теряет надежды на допуск сборной России по хоккею на Олимпиаду

По мнению бывшего игрока национальной команды, без сборной России турнир будет неполноценным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк надеется на то, что сборная России будет включена в число участников Олимпиады - 2026 в Италии. Об этом он рассказал ТАСС.

"Все-таки я нахожусь в хоккее, и я, наверное, за олимпийским турниром буду следить, буду его смотреть. Туда поедут игроки из НХЛ, тоже будет интересно посмотреть. Но я все-таки не теряю надежды, что нашу сборную включат [в число участников Олимпиады], мне верится, что это случится. Тогда это был бы самый сильный олимпийский турнир", - сказал Дацюк.

Он добавил, что международные соревнования без участия сборной России теряют в своем весе и престиже. "Если кто-то из сильных команд, те же Швеция или Финляндия, не едут на турнир, то, конечно, это теряет смысл, то же самое и с нашей сборной. А так это становится чуть-чуть неполноценным, без нашей команды совсем становится скучно смотреть за этими турнирами", - отметил Дацюк.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине. Ранее федерация утвердила сборную Франции в качестве участника олимпийского турнира в Италии. Она заменит команду России, которая была лишена такой возможности на основании рекомендации Международного олимпийского комитета.