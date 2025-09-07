Товарищеская игра пройдет 7 сентября в Эр-Райане

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Катара, он хорошо готов психологически. Об этом ТАСС рассказал тренер вратарей сборной России Матвей Сафонов.

В июне Сафонов сыграл за сборную России в матче с командой Нигерии (1:1), допустив результативную ошибку.

"Конечно, Матвей Сафонов сыграет с командой Катара, он готов. Заранее знали он и Саша [Максименко], что будут играть. Психологически Матвей очень хорошо готов, с огромным настроением, с большой мотивацией", - сказал Кафанов.

Максименко провел весь матч с командой Иордании (0:0). Встреча прошла 4 сентября в Москве. 7 сентября сборная России на выезде сыграет с командой Катара.