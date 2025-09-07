В МОК не стали раскрывать, будет ли рассмотрен российский вопрос на ближайшем исполкоме

Заседание пройдет 18-19 сентября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не уточнил, будет ли рассмотрен вопрос восстановления членства Олимпийского комитета России (ОКР) на ближайшем заседании исполкома организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев, а также глава МОК Кирсти Ковентри допускали, что российский вопрос может быть рассмотрен в сентябре.

"Нам нечего добавить к тому, что указано на наших ресурсах", - сообщили в организации.

Заседание исполкома пройдет с 18 по 19 сентября в Милане. В его повестке указано, что исполнительный комитет МОК ознакомится с обновленной информацией о деятельности олимпийского движения, комиссий и администрации МОК, также будут заслушаны отчеты оргкомитета Олимпийских игр 2026 года.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.