МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин улетел в США для подготовки к новому сезону. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Домодедово.

Овечкин с женой и детьми вылетел в Дубай, откуда отправится в Вашингтон.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября по московскому времени. "Вашингтон" первый матч в чемпионате проведет дома с "Бостоном" в ночь на 9 октября.