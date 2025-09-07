На пресс-конференции после матча Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему "Краснодара" Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Конфликт между главным тренером московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини и главой тренерского штаба "Краснодара" Мурадом Мусаевым исчерпан. Об этом Мусаев сообщил "Спорт-Экспрессу".

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что на пресс-конференции после матча "Краснодар" - ЦСКА (1:1), который прошел 31 августа, Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему краснодарцев Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал. Позднее "Чемпионат" написал о звонке Мусаева Челестини, который исчерпал конфликт.

"Да, это правда", - подтвердил Мусаев.

"Краснодар" сохраняет лидерство в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 16 очков. Следом с 15 очками идут ЦСКА, калининградская "Балтика" и московский "Локомотив". В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Краснодар" 13 сентября примет тольяттинский "Акрон", ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с "Ростовом".