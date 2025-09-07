Благотворительный футбол артистов собрал 5 млн рублей в Фонд Хабенского

Всего за семь лет проведения благотворительного футбольного матча в фонд поступило 10,3 млн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Восьмой футбольный матч звездных команд в пользу подопечных благотворительного Фонда народного артиста России Константина Хабенского прошел на Патриарших прудах, передает корреспондент ТАСС. В пресс-службе организаторов отметили, что матч принес 5 млн рублей в поддержку фонда.

"По итогам игры в фонд будет направлено 5 млн рублей. Всего за семь лет проведения благотворительного футбольного матча на Патриарших прудах в фонд поступило 10,3 млн рублей, благодаря этим средствам 74 подопечных смогли получить необходимую помощь в лечении и реабилитации", - говорится в сообщении.

Нынешняя встреча прошла между командой фонда Хабенского и сборной благотворительной программы ДоброFON от компании "Фонбет". Встреча команд завершилась вничью.

В составе команды фонда выступили Константин Хабенский, его сын Иван Хабенский, а также заслуженный артист России Виктор Добронравов, актеры Антон Богданов, Егор Корешков, Тихон Жизневский и другие. В команду ДоброFON вошли олимпийские чемпионы, блогеры, артисты и представители спортивной индустрии - среди них Евгения Медведева, Роман Костомаров, Андрей Кириленко, а также генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

По словам Хабенского, на поле собрались люди, которые с большим желанием помогают другим "снова вернуться в большую жизнь". "День начался очень хорошо, восьмой по счету благотворительный матч на Патриарших прудах, который проводит наш фонд с нашими друзьями и партнерами. Как всегда все в радость, в удовольствие, и как всегда выходят люди, которые понимают, что они не просто так пинают мяч, они своим умением и желанием помогают другим", - отметил артист в беседе с ТАСС.

О следующих матчах

Как отметил Хабенский, женская звездная команда может принять участие в следующем благотворительном футбольном матче. "В дальнейшем, возможно, войдет и женский футбольный коллектив, будем думать, как помогать другим, как делать это в радость и удовольствие. Как-то давно друзья из фонда подсказали - а давайте сыграем на Патриарших прудах дворовый футбол, соберем какие-то деньги и поможем ребятам, после я позвонил своим друзьям, кто был свободен от съемок, - так начался благотворительный футбол", - рассказал Хабенский.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям и взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь.