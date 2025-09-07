Команда Росреестра выиграла турнир по ориентированию Профсоюзного спортивного клуба

В соревнованиях приняли участие 23 команды

МОСКВА, 7 сентября . /ТАСС/. Команда Росреестра заняла первое место на турнире по спортивному ориентированию, организованном Профсоюзным спортивным клубом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Профсоюзного спортивного клуба.

Вторыми стали команда ФНС. Тройку лидеров замкнула команда Госдумы.

В соревнованиях приняли участие 23 команды, каждая из которых состояла из 11 человек (пять мужчин, пять женщин и 1 тренер). Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники получили памятные медали.