Для четырехкратного чемпиона мира эта победа стала третьей в нынешнем сезоне

РИМ, 7 сентября. /ТАСС/. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Италии. Соревнования прошли на автодроме в Монце.

Второе и третье места заняли пилоты "Макларена" - британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри соответственно. Незадолго до финиша механики "Макларена" допустили ошибку на пит-стопе Норриса, из-за чего он пропустил вперед Пиастри. После этого командный мостик по радио попросил Пиастри вернуть позицию Норрису и разрешил пилотам после бороться друг с другом. Пиастри послушался команду и пропустил вперед напарника.

Австралиец удерживает лидерство в общем зачете пилотов с 324 очками. Норрис сумел приблизиться к нему, набрав 293 балла. Четырехкратный чемпион мира Ферстаппен, который одержал третью победу в сезоне, замыкает тройку лидеров (230). В Кубке конструкторов лидирует "Макларен", имеющий на счету 617 очков, следом располагаются "Феррари" (280) и "Мерседес" (260).

Следующий этап пройдет с 19 по 21 сентября в Баку.