Грузины обыграли французов в 1/8 финала

ТАСС, 7 сентября. Сборная Грузии со счетом 80:70 обыграла команду Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Риге.

Самым результативным игроком матча стал бывший баскетболист московского ЦСКА, ныне игрок испанской "Барселоны" Торнике Шенгелия, набравший 24 очка.

Сборная Грузии впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Соперниками грузинской команды станут финны. Встреча пройдет 10 сентября.

Чемпионат Европы принимают Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. Турнир завершится 14 сентября.