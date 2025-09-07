Винер привела в пример Анастасию Близнюк, которая с 2022 года работает тренером в сборной Китая по художественной гимнастике

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Китаем в спорте стали очень близкими. Такое мнение журналистам высказала заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер.

7 сентября Винер представляет в Москве пластический спектакль "Наваждение".

"Я только что приехала из Владивостока и была поражена могуществом и красотой этого города. Москва - это столица нашей родины, ее сердце, Петербург - северная столица, думаю, Владивосток будет столицей Приморья. Это очень выгодное место, там много дружественных стран, где мы можем выступать вместе. И на российско-китайской комиссии, которую я возглавляю, рассказала, что моя ученица Настя Близнюк помогла Китаю выиграть золотую медаль в групповом упражнении на Олимпиаде и на чемпионате мира завоевать золотую и серебряную медали. У нас очень близкие отношения сейчас с Китаем", - сказала Винер.

В начале августа 2024 года сборная Китая выиграла золотые медали в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Париже. Близнюк тренирует китайскую команду с 2022 года. Под ее руководством гимнастки на чемпионате мира - 2023 впервые выиграли золотые медали.