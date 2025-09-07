Бегуны могли преодолеть пять дистанций - 1, 3, 5, 10 и 42,2 км

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Участниками традиционных забегов "Марафон Нижний Новгород" от "Лиги героев" стали более 11 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы.

"Нижний Новгород - очень важный для нас город. Он встретил нас отличной спортивной погодой и яркими участниками. В этом году мы решились на интересный эксперимент - марафон впервые прошел в два дня, один из которых был полностью посвящен вечерним, а другой - утренним стартам. Рады, что наш эксперимент увенчался успехом - более 11 тыс. любителей спорта провели свои выходные в столице закатов вместе с нами", - рассказал директор марафона Денис Анников.

Бегуны могли преодолеть пять дистанций - 1, 3, 5, 10 и 42,2 км. Марафон впервые проходил в течение двух дней. Маршруты охватили все важнейшие локации города с историческим центром, набережными Оки и Волги, кремлем, Чкаловской лестницей. Финиш каждой из дистанций состоялся в чаше нижегородского стадиона "Совкомбанк-Арена".

6 сентября прошли забеги на дистанциях 1, 3 и 5 км. Почти 800 юных спортсменов от 6 до 14 лет вышли на старт дистанции 1 км, победители получили возможность посетить следующий матч нижегородской мини-футбольной команды "Норманочка".

Победителем на дистанции 3 км стал Константин Плохотников. В женском зачете обладательницы первого и второго мест Екатерина Соколова и Гульфия Тагирова показали практически одинаковое время, разница составила несколько сотых секунды. Победителем на дистанции 5 км стал уроженец Нижнего Новгорода Иван Бобылев, среди девушек - Виктория Анисимова. Победителем на дистанции 10 км стал нижегородский лыжник Сергей Шаров. В женском зачете победу праздновала Лилия Мендаева. Победителями же марафонской дистанции стали Андрей Матвеев и Людмила Тимофеева. Всего на старт марафонской дистанции вышло более 800 атлетов.

Забеги на 5, 10 и 42,2 км открывала нижегородская группа Uma2rman, музыкальный коллектив давал обратный отсчет трем самым крупным дистанциям. Амбассадорами марафона также стали все профессиональные спортивные команды города. Для посетителей фан-зоны подготовили подвижные игры, концерты живой музыки, розыгрыши призов.

О марафоне

Первый "Марафон Нижний Новгород" (ранее "Марафон 800") состоялся в 2021 году и был приурочен к 800-летнему юбилею города. Организатор мероприятия - "Лига героев" при поддержке Министерства спорта Нижегородской области и департамента физической культуры и спорта города.