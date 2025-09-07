Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российских футболистов

ДОХА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу со счетом 4:1 обыграла команду Катара в гостевом товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Аль-Садд" в Эр-Райяне.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Головин (33-я минута), Матвей Кисляк (35), Иван Сергеев (45) и Алексей Миранчук (69). У проигравших отличился Акрам Афиф (62).

Сборная Катара занимает 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), российская команда располагается на 35-й строчке.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2025 году сборная России сыграла с командами Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Белоруссии (4:1) и Иордании (0:0). Следующий товарищеский матч россияне проведут со сборной Ирана, встреча состоится 10 октября в Волгограде.