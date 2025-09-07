Матч между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом должен посетить президент США Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Финал US Open был отложен из-за повышенных мер безопасности. Об этом сообщил журналист Джеймс Грей на своей странице в X.

Матч, в котором сыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, должен начаться в 21:30 мск. Задержка вызвана необходимостью дать болельщикам больше времени добраться до своих мест.

Матч между Алькарасом и Синнером посетит президент США Дональд Трамп. Он появится на турнире впервые с 2015 года. До первого президентского срока Трамп был постоянным посетителем арены имени Артура Эша.