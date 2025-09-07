Победу в двойках без рулевого одержали София Ожерельева и Анастасия Смагина, Марина Матвеева и Александра Григорьева завоевали серебряные медали в двойке парной

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Одну золотую и одну серебряную награду завоевали российские мастера академической гребли на молодежном чемпионате Европы. Соревнования проходили в чешском Рачице с 6 по 7 сентября.

Победу в двойках без рулевого одержали София Ожерельева и Анастасия Смагина. Марина Матвеева и Александра Григорьева завоевали серебряные медали в двойке парной.

В заявку на турнир было включено шесть российских гребцов, которые выступали в нейтральном статусе. Это Ожерельева и Смагина, Никита Лабзо и Александр Слюсарь (обе пары - двойки без рулевого), а также Матвеева и Григорьева (двойка парная). Лабзо и Слюсарь заняли шестое место.

"Наша команда показала хороший результат на первенстве Европы до 23 лет, - сообщил ТАСС президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. - Поздравляю победительниц Софию Ожерельеву и Анастасию Смагину, серебряных призеров Марину Матвееву и Александру Григорьеву, и, конечно же, тренеров сборной команды и личных тренеров спортсменок, всех болельщиков и зрителей, кто поддерживал наших гребцов. Очередной международный старт показал, что сборная команда на правильном пути. Однако расслабляться на стоит - впереди много работы и новые победы".

С 21 по 28 сентября в Шанхае пройдет взрослый чемпионат мира по гребному спорту.