Хет-трик оформил Микель Мерино

СТАМБУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 6:0 обыграла команду Турции в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года по футболу Встреча прошла в Турции.

Забитыми мячами отметились Педри (6-я и 62-я минуты), Микель Мерино (22, 45+1, 57) и Ферран Торрес (53).

В другом матче группы Е сборная Грузии со счетом 3:0 разгромила дома команду Болгарии. После двух туров сборная Испании занимает первое место (6 очков), далее идут команды Грузии (3), Турции (3) и Болгарии (0).

В третьем туре сборная Испании примет команду Грузии, турецкие футболисты на выезде сыграют с болгарами. Встречи пройдут 11 октября.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.