Рейтинг возглавил победитель US Open испанец Карлос Алькарас

ТАСС, 8 сентября. Россиянин Карен Хачанов потерял одну позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и занимает 10-ю строчку. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На Открытом чемпионате США Хачанов во втором круге уступил поляку Камилю Майхшаку. Победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, который возглавил рейтинг, сместив на вторую строчку финалиста соревнований итальянца Янника Синнера. Третье место сохранил представитель Германии Александр Зверев.

В первую сотню рейтинга из россиян также вошли Андрей Рублев (14-е место), Даниил Медведев (18) и Роман Сафиуллин (92).