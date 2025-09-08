По данным портала, встреча должна пройти в период паузы на игры сборных

МАДРИД, 8 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" в октябре может провести товарищеский матч против испанского "Реал Овьедо", выступающего в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает портал El Comercio.

Сообщается, что встреча должна пройти в период паузы на игры сборных и может быть организована 11 или 12 октября.

Последний раз российские и испанские клубы проводили очные матчи в феврале 2022 года. Тогда "Зенит" встречался с "Бетисом" в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы и уступил по сумме двух матчей (2:3, 0:0). Вторая встреча прошла в Севилье 24 февраля, 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации из-за начала специальной военной операции на Украине.

В составе "Реал Овьедо" выступает венесуэльский нападающий Саломон Рондон, который был игроком "Зенита" с 2014 по 2015 год и в составе команды стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Также в России он выступал за казанский "Рубин" и московский ЦСКА.