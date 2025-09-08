После поражения от команды Бельгии в отборочном турнире на чемпионат мира со счетом 0:6 Али Алиев заявил, что подаст в отставку

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Решение об отставке главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиева будет принято после его возвращения в страну. Об этом заявил президент Казахстанской федерации футбола Марат Омаров.

"Я буду принимать решение [об отставке тренера] после его приезда", - сказал Омаров журналистам перед выступлением лидера страны Касым-Жомарта Токаева.

Он также отметил, что иные вопросы, включая возможные кандидатуры нового главного тренера, будут обсуждаться позднее.

Ранее сборная Казахстана на выезде проиграла команде Бельгии со счетом 0:6, что лишило ее теоретического шанса попасть на чемпионат мира по футболу в 2026 году. После матча Алиев взял вину за поражение на себя и сообщил, что подаст в отставку.