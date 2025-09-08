На сайте указано, что его внесли в базу за участие в международных соревнованиях с целью "отбеливания репутации России"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Отмечается, что Тарпищева внесли в базу за участие в международных соревнованиях с целью "отбеливания репутации России".

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса. В РФ по решению суда доступ к нему заблокирован.