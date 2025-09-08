Квалификационные соревнования пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские фигуристы, которые примут участие в квалификации на Олимпийские игры, не должны думать об ответственности, им достаточно выступить в свою силу. Такое мнение ТАСС высказала двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

"Жду, что ребята справятся со всем. Пожелаю им большой-большой удачи, это большая ответственность. Надеюсь, что они сильно не станут закапываться в мыслях об этой ответственности. Просто выйдут и все сделают", - сказала Медведева.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. В список участников отбора из россиян вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы примут участие в квалификации в нейтральном статусе.