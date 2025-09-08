На US Open Андрей Рублев и Екатерина Александрова смогли дойти до четвертого круга

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты по своему текущему уровню не готовы выигрывать турниры Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее в Нью-Йорке завершился Открытый чемпионат США. Лучшим результатом россиян в одиночном разряде стал выход Андрея Рублева и Екатерины Александровой в четвертый круг.

"На данный момент по текущему уровню игры наши теннисисты не готовы выигрывать турниры Большого шлема, такова реальность. При этом я не стал бы говорить о том, что конкретно этот турнир был провален. Будем надеяться, что уже в следующем году Мирра Андреева (пятая ракетка мира - прим. ТАСС) будет бороться за победу, но ей еще нужно во многом прибавить", - сказал Янчук.