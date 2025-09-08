Костомаров: российские футболисты всегда должны обыгрывать соперников не топ-уровня

В сентябре сборная России дома сыграла вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде обыграла команду Катара (4:1)

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты сборной России обязаны обыгрывать соперников, которые не входят в обойму ведущих команд мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров.

"Сборной надо играть и выигрывать. Тем более если соперник не из мировых топов, у него надо по любому выигрывать, чтобы идти дальше [в плане мастерства]", - сказал Костомаров.

В октябре российские футболисты в Волгограде сыграют командой Ирана (10 октября) и в Москве с боливийцами (14 октября).