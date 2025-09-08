Сборная Грузии победила команду Франции и впервые сыграет в четвертьфинале

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Грузии выделит национальной сборной по баскетболу премию в размере 3 млн лари (около $1,1 млн) за выход команды в четвертьфинал чемпионата Европы впервые в истории. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Что касается баскетболистов, исходя из того, что у нас исторический результат, мы хотим отметить этот результат соответствующей денежной премией со стороны правительства. Думаем, что следует выделить 3 млн лари уже за достигнутый успех, и за каждую следующую выигранную игру на чемпионате Европы также учредим 3 млн лари", - заявил Кобахидзе на заседании правительства.

Накануне сборная Грузии со счетом 80:70 обыграла команду Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Встреча прошла в Риге. Самым результативным игроком матча стал бывший баскетболист московского ЦСКА, ныне игрок испанской "Барселоны" Торнике Шенгелия, набравший 24 очка. Сборная Грузии впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. Соперником грузинской команды станут финны. Встреча пройдет 10 сентября.