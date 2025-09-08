Полузащитник тренируется вместе с командой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян здоров и тренируется вместе с командой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Ранее газета Mundo Deportivo сообщила, что Захарян пропустил тренировку команды из-за травмы.

"Он полностью здоров и тренируется с командой", - сообщили в клубе.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.